Teatro Trifiletti: un inaspettato Pirandello, grazie a Corrado Tedeschi e Claudio Moneta

Ieri sera, il Teatro Trifiletti ha partecipato allo spettacolo doppio di Corrado Tedeschi e Claudio Moneta: “Lezioni semiserie pirandelliane – L’uomo dal fiore in bocca”.

Una lezione coinvolgente ha visto il pubblico partecipare alla messa in scena di “Uno, nessuno e centomila” e poi assistere al dialogo profondo de “L’uomo dal fiore in bocca”.

L’attore e conduttore TV Corrado Tedeschi, con la preziosa collaborazione di Claudio Moneta, ha regalato una serata magica ai presenti, soprattutto agli appassionati pirandelliani, soddisfatti di aver assistito a un Pirandello recitato magistralmente e aver rispolverato le lezioni importanti dello scrittore del Novecento. Un’impresa non proprio semplice, quella di portare Pirandello e renderlo appetibile, alla portata di tutti ed efficace come non mai, ma in cui Corrado Tedeschi è riuscito a pieno.

Uno spettacolo, parte della Sesta Rassegna della Stagione Teatrale dell’Associazione quiNteatro che ha permesso di apprezzare quel “teatro vivo”, di cui tutti gli attori coinvolti hanno parlato fin qui.