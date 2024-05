Senso unico di marcia sulla via Destra Longano, i genitori degli alunni della primaria e dell’infanzia tornano a far sentire la loro voce

I genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria “Destra Longano” tornano a chiedere di dare seguito alla mozione approvata in consiglio comunale per l’istituzione del senso unico di marcia per tutta la giornata sulla via Destra Longano e sulla via degli Studi.

“Ormai l’anno scolastico è finito – sostengono i genitori – e in questi mesi si adottino subito gli atti e gli adempimenti necessari per la messa in esecuzione del senso unico, in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico. Ribadiamo che non basta la presenza della polizia municipale negli orari d’ingresso ed di uscita dal plesso scolastico, perchè in caso di loro assenza per un qualsiasi tipo di emergenza, considerato il numero ridotto di personale, gli automobilisti non rispettano i divieti e si creano seri problemi per la viabilità, ma anche per la sicurezza dei pedoni e degli alunni davanti all’ingresso della scuola”. La conferma arriva delle foto inviate in redazione:

Secondo le informazioni raccolte a Palazzo Longano il progetto per l’istituzione del senso unico, verso monte sulla via degli Studi e verso valle sulla via Destra Longano, sarebbe stato già elaborato dal Comando della Polizia Locale ed è ancora al vaglio dell’amministrazione comunale. Uno dei nodi da sciogliere sarebbero le resistenze dei residenti, degli uffici e delle attività commerciali, contrari al senso unico di marcia per tutta la giornata.