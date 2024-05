Mazzarrà Sant’Andrea, chiuso il transito pedonale sul viadotto sul torrente Mazzarrà

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto

l’interdizione al transito pedonale del lato sinistro del tratto compreso tra il km 1+210 e il km 1+235, in corrispondenza del viadotto sul Torrente Mazzarrà, lungo la strada provinciale 100 Sant’Enargi, ricadente nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

In via precauzionale, per salvaguardare la pubblica incolumità, si è già provveduto a

recintare la zona impraticabile. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.