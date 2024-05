24liveSchool. Il judo, un’arte marziale completa

Il judo è uno degli sport maggiormente praticati dai ragazzi. È un’attività che rinforza lo spirito e la mente.

Non è solo un’arte marziale ma un metodo educativo creato dalMaestro Jigoro Kano. Questa disciplina si appoggia sullo studio e sulla pratica di un procedimento diattacco e difesa, ispirato da arti marziali giapponesi (ju-jitsu) che privilegiano le tecniche di protezione e di controllo. Infatti, oppone due partner, che hanno ciascuno l’intento di far cadere l’altro.

In giapponese, il termine “judo” vuole dire la via della cedevolezza. Praticato senza arma e su un tatami (tradizionale pavimentazione interna giapponese composta da pannelli rettangolari modulari), ha loscopo di destabilizzarel’avversario usando i suoi movimenti e la sua forza attraverso delletecniche di caduta, immobilizzazione a terra.

Contrariamente al Karate, con il quale spesso si lo confonde, lo scopo del judo è di far cadere il partner e di immobilizzarlo, controllandolo e assicurandosi che non si faccia male. Infatti nessun colpo è previsto, perché lo scopo di questo sport non è di fare male.

L’UNESCO ha dichiarato che la pratica dello sport del judo è importante per la formazione armonica dei bambini e ragazzi dai 4 ai 21 anni e come allenamento regolare per qualsiasi età.

Permette una preparazione fisica completa, potenziando sia l’aspetto psicomotorio che sociale, in quanto rafforza il rapporto con altre persone, attraverso l’uso del gioco e della lotta come un integratore della motricità.

Il judo consente di raggiungere un equilibrio fisico e mentale. Gli esercizi coinvolgono tutti i muscoli del corpo, sono mirati alla crescita della massa muscolare e permettono di mantenere una buona postura. I colori delle cinture principali sono tre: bianca per i principianti, marrone per l’allievo intermedio e nera per l’esperto.

Io pratico judo dall’età di 10 anni poiché volevo immergermi in questo nuovo mondo, per me molto affascinante, che, anche se erroneamente ritenuto violento, mi ha aiutato a sviluppare la mia autostima e il mio autocontrollo.

Il judo, infatti, oltre ad essere uno sport è una filosofia di vita che ci insegna il rispetto e un’intesa armoniosa con noi stessi e con gli altri per creare una società migliore.

Asmaa Laniche

classe 3^C verga