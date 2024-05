24liveSchool, l’I.C. “Bastiano Genovese” chiude il progetto “Letteratura Disegnata”

Main sponsor di 24live School

Già all’inizio dell’anno abbiamo conosciuto e approfondire varie tematiche legate alla legalità, per prepararci alla proposta del progetto “Letteratura disegnata” in collaborazione con l’Ass. culturale Fumettomania Factory presieduta dall’arch. Mario Benenati. Quest’anno abbiamo realizzato cartelloni e prodotti digitali, riguardanti il graphic novel di Marco Sonseri e Gianluca Doretto “Paolo Borsellino. Una storia da raccontare”.

A partire dal mese di febbraio abbiamo fatto diversi con l’architetto Mario Benenati nei quali abbiamo parlato del progetto, abbiamo letto il fumetto conoscendo meglio il giudice Borsellino e abbiamo approfondito con le nostre domande e riflessioni il tema della legalità e della lotta alla mafia. In uno di questi incontri l’architetto Benenati ci ha proposto una specie di indagine per scoprire come avevano vissuto il brutto periodo delle stragi di mafia in cui hanno perso la vita i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. I nostri genitori ci hanno risposto che era sto un periodo triste e che la situazione aveva lasciato tutti sotto shock ma, essendo molto piccoli (avevano circa 12 anni), non ricordavano tutti i dettagli.

Con i disegni realizzati da tutte le classi seconde dell’Istituto (2A,2B,2C,2D,2E) è stata allestita una mostra al piano terra che sarà visitabile per tutto il mese di maggio. Poi è arrivato il giorno tanto atteso, il 3 maggio 2024, giorno in cui siamo andati al parco urbano “Maggiore La Rosa”, per l’incontro con l’autore. All’incontro erano presenti l’autore Marco Sonseri, l’architetto Mario Benenati e Silvia Maria Spina, giudice del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Hanno arricchito questo bel momento i contributi del Sindaco Calabrò e dell’assessore Viviana Dottore.

La mattina presto, prima dell’incontro, Marco Sonseri ha visitato la mostra allestita nel nostro Istituto. Subito dopo ci siamo incamminati verso il parco urbano “Maggiore La Rosa”. Una volta arrivati abbiamo subito iniziato a farci firmare i libri dall’autore. Poi abbiamo iniziato l’incontro parlando del libro e di questo progetto. Successivamente ogni classe ha posto due domande all’autore Marco Sonseri e anche al giudice Silvia Maria Spina.

Tutti gli interventi sono stati molto significativi, hanno stimolato in noi la voglia di leggere e ci hanno ricordato che “il futuro siamo noi” e dunque dipenderà da noi se la mafia continuerà ad esistere oppure no.

Storniolo Chiara, Storniolo Stefania, Micali Marila e Russo Elisa

classe 2ªD I.C. “Bastiano Genovese”