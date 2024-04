Riaperto in giornata il transito sul cavalcavia dell’autostrada A20 Messina Palermo, i via Battifoglia. Il manufatto era stato chiuso dieci giorni fa per completare i lavori di messa in sicurezza affidati dal Cas ad una ditta specializzata. La caduta di qualche calcestruzzo durante i primi interventi aveva consigliato la chiusura precauzione dell’impalcato che da oggi sarà nuovamente fruibile.