Calcio, turno di riposo per la Nuova Igea Virtus: spareggi promozione nei tornei regionali

La Nuova Igea Virtus si gode il giorno di riposo nella penultima giornata del torneo e prepara la festa finale nel match in programma domenica prossima al D’Alcontres contro la F.A. Reggio Calabria.

I giallorossi non hanno più nulla da chiedere ad una classifica di serie D, che deve ancora definire gli ultimi verdetti. Ragusa, Città di Sant’Agata, Casalnuovo ed Acireale si giocano negli ultimi 180 minuti l’ultimo posto per i playoff a cui sono approdati Siracusa, Vibonese e F.A. Reggio Calabria. In zona retrocessione Portici e San Luca si sfidano a distanza per evitare la coda dei playout contro il Locri, dopo la retrocessione di Castrovillari e Gioiese.

Ecco il programma della giornata e la classifica:

SPAREGGI TORNEI REGIONALI

Nei tornei regionali arrivano gli altri verdetti stagionali, con lo spareggio per un posto in Eccellenza tra Mistretta e Gioiosa, per fare compagnia al Rosmarino, e quello per un posto in Promozione tra Villafranca e Terme Vigliatore, per raggiungere il Monforte. Retrocede in Seconda categoria il Rodì Milici, dopo la spareggio contro il Riposto,