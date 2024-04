Barcellona, un uomo va in escandescenze e danneggia la vetrina di un locale in via Garibaldi vicino all’ufficio postale

Un uomo d’origine maghrebina ha messo in subbuglio la zona di Pozzo di Gotto in via Garibaldi, tra via San Vito e la sede dell’ufficio postale di via Palestro.

Il ragazzo, in stato di alterazione psicofisica, ha creato preoccupazione tra i passanti ed i residenti della zona. L’uomo ha sfogato la sua rabbia contro la vetrina di un locale, dove si trova un ufficio, al fianco della farmacia De Francesco. Le pattuglie dei carabinieri, giunte sul posto, hanno dovuto faticare per bloccare il ragazzo, che una volta immobilizzato lo hanno fermato e portato in caserma, per ulteriori accertamenti sulla sua indennità. Non è escluso che gli possano contestare reati con la probabile applicazione di una misura cautelare.