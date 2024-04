Grave incidente sulla A20 Messina-Palermo: un tir che trasportava piante si è ribaltato, deceduto il conducente

Grave incidente stradale sull’A20 Messina-Palermo, poco dopo le 16, tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Rocca di Capri Leone, all’altezza della galleria sul viadotto Rosmarino, in direzione Palermo.

Il conducente del mezzo pesante, che trasportava piante, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo ed ha trovato la morte nella violenta carambola all’uscita della galleria.

Sul posto ci sono gli agenti della stradale e i mezzi dei vigili del fuoco. L’autostrada A20 è stata chiusa per effettuare i rilievi e poi per rimuovere il mezzo. Chi deve raggiungere Palermo è obbligato per il momento ad uscire a Rocca di Caprileone per poi rientrare a Sant’Agata di Militello.

La nota dei Vigili del Fuoco di Messina

Due squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Sant’Agata di Militello e Patti, intorno alle ore 15 odierne, sono intervenute presso l’autostrada A20, in direzione Palermo, al km 102,150 km dopo il casello di Rocca di Caprileone, sul ponte rosmarino, per un TIR che si è ribaltato su un fianco per cause in corso di accertamento. Sul posto il personale dei Vigili del fuoco, prontamente intervenuto , ha constatato il decesso del conducente del TIR.

Dalla Sede Centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Messina è stata fatta intervenire in supporto l’autogru, per la rimozione del grosso mezzo dalla sede stradale ai fini del ripristino della viabilità. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 con medico a bordo e automezzi dell’A.C.I. oltre chiaramente alla polizia stradale. Si attende l’arrivo del medico legale per la constatazione del decesso.