L’associazione “Contiamoci” presenta domani la proiezione del docufilm drammatico “La morte negata”

L’Associazione ContiamoCi! con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto presenta la proiezione del docufilm drammatico La morte negata, del regista Alessandro Amori, prodotto da Playmastermovie, nato da un progetto del Comitato Nazionale Psicologi EDSU in collaborazione con il Comitato Nazionale Familiari Parenti Vittime Covid.

La proiezione si svolgerà Domenica 14 aprile 2024 alle ore 17.00 presso l’auditorium Parco Maggiore La Rosa.

La morte negata presenta una serie di testimonianze di quello che fu per le famiglie, ai tempi del covid, un devastante strappo fisico e psicologico, messo in atto seguendo una serie di disposizioni che interrompevano ogni tipo di comunicazione e troppo spesso terminavano con la riconsegna finale di un corpo sigillato dentro ad un sacco nero. Questo ha impedito ai parenti la possibilità dell’elaborazione del lutto, processo fisiologico che ha accompagnato l’essere umano da sempre, e che in quel particolare periodo storico è stato interrotto creando una ferita ancora oggi difficile da sanare.

La proiezione verrà seguita da una conferenza sul tema alla quale interverranno:

– Antonio Aliquò, medico;

– Carmelo Giuffrè, filosofo e giornalista;

– Francesco Zambon, medico ed ex coordinatore della risposta Covid per OMS;

– Patrizia Corpina, avvocato;

– Salvatore Sciotto, medico.

Attilio Andriolo, medico e Presidente dell’Associazione Teseo, reciterá una sua poesia con l’accompagnamento della violinista Marisol Longo.

L’incontro verrà moderato da Carmen Trovato, responsabile provinciale dell’Associazione ContiamoCi!