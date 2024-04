“Gioca con noi – lo sport in blu”: un successo l’iniziativa dell’Angsa e del centro per l’autismo Dopo di Noi

E’ stata molto partecipata l’iniziativa “Gioca con noi – lo sport in blu”, organizzata domenica allo stadio D’Alcontres Barone per dare continuità alle iniziative organizzate dall’Angsa Messina e dal centro per l’autismo “Dopo di Noi” di Barcellona in occasione del 2 Aprile Giornata internazionale per la consapevolezza sullo spettro autistico.

E’ stata un’opportunità inclusiva che hanno acceso i riflettori sociali non solo sulle problematiche relative alla conoscenza dell’autismo, ma anche sulle potenzialità dei ragazzi che frequentano il centro di Barcellona, sul desiderio di relazionarsi con gli altri, in particolare con i propri coetanei, e di sviluppare amicizie significative.

Lo sport è diventato uno strumento importantissimo di inclusione e coesione sociale e da qui è nata l’idea di organizzare l’iniziativa. All’interno del campo sportivo, con il prezioso sostegno dell’associazione sportiva Duilia di Emanuele Torre e della Nuova Igea Virtus, che ha concesso l’impianto, sono state allestite le aree in cui i ragazzi si sono cimentati in varie discipline sportive (percorsi motori, corsa ad ostacoli, lancio del vortex, basket) supportati dagli operatori del Centro Dedicato per l’Autismo. Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore allo sport ed ai servizi sociali Roberto Molino hanno partecipato all’evento, portando i saluti dell’Amministrazione Comunale.