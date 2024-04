Barcellona, per il rischio di emergenza idrica sarà avviata una campagna per l’uso consapevole dell’acqua potabile

Nell’ottica di avviare una campagna sensibilizzazione all’uso consapevole dell’acqua, l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino ha organizzato un incontro con il presidente dell’Anpas Club Radio C.B. Marco Anastasi. La collaborazione trentennale tra l’ente locale e l’associazione di volontari di protezione civile, anche sulle tematiche legate all’emergenza idrica, sarà definite attraverso una serie di possibili azioni da portare avanti nelle prossime settimane.

“La Sicilia – sottolineano l’assessore Coppolino – sta vivendo una delle più preoccupanti crisi idriche degli ultimi anni che hanno spinto il governo regionale ad una serie di interventi urgenti ed a carattere di emergenza. Il momento richiede l’impegno di tutti, istituzioni e cittadini anche attraverso i comportamenti quotidiani. Il commissario regionale per l’emergenza idrica Leonardo Santoro ha diffuso un vademecum che suggerisce azioni e buone pratiche per il risparmio idrico potabile e la riduzione dei consumi che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto intende utilizzare per una campagna di sensibilizzazione”.

La prima regola del risparmio idrico, per quanto possa sembrare scontata, è la meno rispettata: non sprecare acqua. L’appello dell’amministrazione Calabrò ed in particolare dell’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino in questo periodo di grave criticità che sta interessando il barcellonese è ad un consumo idrico consapevole e sostenibile e a piccoli accorgimenti e buone pratiche che, se adottati da tutti, comportano un notevole risparmio delle risorse. L’amministrazione comunale provvederà alla diffusione del vademecum ed all’emanazione delle ordinanze che prevedono alcuni divieti.