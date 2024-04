Elezioni Oliveri: accordo fatto tra i gruppi di minoranza, manca solo il nome dello sfidante al sindaco uscente Francesco Iarrera

Anche ad Oliveri si avvicina l’apertura della campagna elettorale per l’elezione del sindaco chiamato a guidare il paese nel prossimi cinque anni.

L’uscente Francesco Iarrera ha da tempo confermato la sua ricanditura per un secondo mandato, mentre si attende di conoscere il nome del suo sfidante. I gruppi che hanno fatto opposizione all’attuale amministrazione hanno infatti trovato un accordo di programma e stanno valutando la scelte sul nome del candidato al sindaco.

Al termine dei tanti incontri, promossi in queste settimane dal gruppo espressione del geometra Michele Pino, già sindaco per due mandati del Comune di Oliveri, hanno deciso all’unanimità che verrà allestita una lista di candidati al nuovo Consiglio Comunale del paese in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. La coalizione, secondo fonti interne, sarà allargata a diversi gruppi, sia politici che della società civile, unitamente a tanti professionisti oliveresi operanti nel comprensorio, i quali hanno già dato la propria disponibilità per programmare il futuro e porsi come alternativa seria e valida all’attuale Amministrazione comunale.

Tra i nomi per il candidato a sindaco circolano quelli dello stesso geometra Michele Pino, de dottore Antonio Bertino, primario di gastroenterologia di Milazzo, dell’ingegnere Sergio Lembo e dell’ex assessore al turismo Francesco Scardino. Al momento nessuno soluzione è esclusa, ma le prossime settimane saranno sicuramente decisive sulla scelta del nome, su cui convergeranno uniti tutti i gruppi di opposizione all’attuale amministrazione comunale.