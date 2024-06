Fondi per la legalità nelle scuole di Barcellona, Città Aperta chiede un progetto di ampio respiro

Il movimento Città Aperta, in merito ai fondi regionali di 100 mila euro assegnati a Barcellona per le iniziative di legalità, chiede all’amministrazione la realizzazione di un progetto di ampio respiro e non la parcellizzazione di tanti progetti slegali tra loro.

La consigliere Raffaella Campo ha ricordato come l’assessorato alla pubblica istruzione ha pubblica un avviso pubblico rivolto alle associazioni per presentare proposte progettuali da destinare alle Scuole cittadine, con il termine del 21 giugno 2024.

“Così come formulato, l’avviso sembra più che altro un atto dovuto dopo la nostra denuncia di mancanza di trasparenza – afferma La Consigliera Raffaella Campo – perché l’arco di tempo di 7 giorni è infatti troppo breve per consentire alle associazioni di presentare proposte ben articolate. Città Aperta ha chiesto anche che il Comune si faccia promotore di un progetto di ampio respiro, capace di avere una ricaduta capillare su tutti gli ordini di scuola”.

Nella seduta di Consiglio Comunale del 20.5.2024, i Consiglieri d’opposizione hanno ottenuto un rinvio del punto in cui sarebbe dovuto prendere atto delle variazioni di bilancio legati anche ai progetti di legalità, chiedendo che fosse specificata la destinazione delle somme per ogni settore.

“In quella occasione – continua la Campo – siamo venuti a sapere che l’amministrazione era a conoscenza dello stanziamento già dai primi di febbraio e che il decreto risaliva al 21.03.2024. Ci siamo così resi conto che in 4 mesi l’assessorato non era stato in grado di elaborare un progetto, non aveva informato i Consiglieri né formalmente coinvolto tutte le associazioni del territorio. In pratica intendeva agire elargendo singoli contributi per eventi di varia natura, sulla base delle richieste già pervenute: un modus operandi inaccettabile che denota assoluta mancanza di trasparenza e incapacità progettuale. In vista della prossima seduta di Consiglio, per scongiurare il rischio di bocciatura del provvedimento, l’assessore Dottore ha effettuato diversi incontri con i Consiglieri comunali per giungere ad una proposta condivisa. In quella sede Città aperta ha chiesto trasparenza e visione. Questi fondi sono una manna dal cielo, potrebbero incidere sull’educazione dei giovani, in una città dove gli atti di bullismo e di devianza giovanile sono all’ordine del giorno. Abbiamo chiesto all’Assessorato di non parcellizzare troppo le somme, di non destinarle ad eventi slegati tra loro e non in linea con la finalità, abbiamo proposto di organizzare un “Festival della legalità” o di “Teatro civile”, capace di coinvolgere gli studenti rendendoli protagonisti e non solo spettatori di conferenze o di eventi di altra natura”.