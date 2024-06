La rievocazione storica del transito di Sant’Antonio ha arricchito le celebrazioni per la festa del Santo patrono di Sant’Antonino

Atmosfere medievali ed intense emozioni sono state regalate da “L’Ultimo cammino – Rievocazione storica del transito di Sant’Antonio”.

Svoltosi alla vigilia della solennità del santo padovano, è stato un vero trionfo di bellezza evocante gli ultimi istanti di vita di frate Antonio, al confine tra dramma sacro e corteo storico, intarsiato da profondi momenti di ieraticità e suggestioni. Il primo atto si è svolto sul sagrato della vicina chiesa di San Francesco di Paola rievocando, in un connubio tra figuranti e voce narrante, il soggiorno in cerca di quiete a Camposampiero, l’apparizione di Gesù Bambino di cui fu testimone il conte Tiso, il malore che lo colse e il desiderio espresso di essere riportato nella sua amata Padova. Intensamente toccante il momento in cui un carro ligneo, trainato da un delicato cavallo bianco, ha attraversato la folla per accogliere la povera brandina, su cui è stato adagiato il santo e portata a spalla dai suoi confratelli.

Nel silenzio commosso del pubblico le ambientazioni drammatiche, create da musiche antiche e luci soffuse, hanno lasciato il posto ai rulli di tamburo. Lentamente stendardi, tamburini, nobili e popolani, hanno iniziato a disporsi in fila, mentre il carro è stato attorniato dai portatori di fiaccole. Il corteo storico, formato da oltre un centinaio di figuranti tutti in costume d’epoca, si è così lentamente mosso verso il vicino santuario di Sant’Antonio, per inscenare l’ultimo atto. Qui la brandina lignea è stata nuovamente portata a spalla e deposta al centro della scena, mentre dalla voce narrante si dipanavano gli ultimi eventi gloriosi, come il miracolo dei bambini, l’accensione di decine di fiaccole e il miracolo delle guarigioni.

Una prima edizione veramente grandiosa, bella ed intensa, curata nei suoi particolari dai frati del santuario retto da padre Francesco Furore, coadiuvati nel lungo lavoro dietro le quinte dai numerosi volontari. Una comunità che, proprio come sottolineato da fra Francesco, “ama così tanto il Santo da essere capace di smuovere le montagne” e trasformare in realtà un sogno che, pensato in piccolo, è diventato man mano un imponente capolavoro in cui fede, lavoro e tradizione formano un tutt’uno inscindibile. Ad impreziosire la Rievocazione: la scuola di ballo Domi Pro Dance e le associazioni culturali Alma Ritmo di San Filippo del Mela e Borgo Antico di Milazzo. Presente all’evento il vicario foraneo Giuseppe Turrisi.

Il giorno seguente, 13 giugno, si è svolta la processione del simulacro seguita da centinaia di fedeli. Un cammino devozionale che percorre le strade dei quartieri di Sant’Antonino, San Francesco di Paola e Militi, accolto ovunque da applausi seguenti al tradizionale grido di “Evviva Sant’Antonino”, lanci di petali e palloncini. Ovunque luminarie splendenti, bandierine, balconi agghindati con antichi corredi e arazzi. Ad ogni passo un tripudio di emozioni in cui poter scorgere molti fedeli indossare il saio devozionale.

Due le infiorate: sul sagrato del santuario in onore di Antonio e Francesco nell’ottavo centenario della corrispondenza epistolare tra i due santi e l’altra nella via Stretto I Fondaco Nuovo. Una strada, quest’ultima, che può ben essere ribattezzata la “Via degli Artisti” ed in cui poter ammirare, sotto la regia di Mimmo Ciarrotta, quadri, sculture, pregevoli collezioni di cartoline d’epoca e immaginette sacre, oltre alle bellissime infiorate che si stendono lungo tutto la strada e fino all’altezza della scuola primaria Don Milani. Qui, ai margini dell’infiorata riproducente i tre rosoni presenti sulla Basilica del Santo, i bambini della scuola hanno atteso il santo per un momento di preghiera. Infine, dopo circa cinque ore di intenso cammino, la processione è rientrata per la celebrazione conclusiva presieduta da fra Paolo Fantaccini, del convento della Verna in Toscana, che ha anche predicato la Tredicina. (F.R.)