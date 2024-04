Il Parco Museo Jalari, l’arte di Mariano Pietrini ed il borgo di Cannistrà lunedì prossimo nel programma di Rai3 “Generazione Bellezza”

Emilio Casalini, conduttore di Generazione Bellezza, il programma di Rai3 dedicato al mondo dell’arte e della cultura, ha dedicato una puntata alle bellezze del Parco Museo Jalari, con un focus speciale sulla rigenerazione urbana di Cannistrà.

La puntata andrà in onda lunedì 8 aprile alle 20:15 ed il noto conduttore farà conoscere l’universo artistico di Mariano Pietrini, uno dei talenti più brillanti del panorama contemporaneo. Le sue opere, esposte nell’atmosfera suggestiva del Parco Museo Jalari, guidano da anni i visitatori in un viaggio sensoriale e spirituale attraverso la bellezza e la creatività. Saranno proposte le interviste al fratello Salvatore Pietrini Cofondatore del Parco, ed a Sebastiano e Nino Pietrini, che stanno proseguendo l’attività di promozione del museo.

Durante la trasmissione sono previsti gli interventi di Andrea Cristalli, rappresentante di GalleriaProgettoCittà curatore della mostra “Omaggio a Mariano Pietrini”, e Maurizio Calabrò, del progetto Dopo di Noi. Entrambi racconteranno come l’arte e la bellezza del Parco Museo Jalari abbiano influenzato le loro vite, contribuendo al successo delle loro professioni.

La puntata sarà conclusa con un focus speciale, sulla rigenerazione urbana di Cannistrà, attraverso un’intervista a Tonino Privitera, che ricorderà come “la bellezza sia diventata un motore per un risveglio culturale nel quartiere, utilizzando l’arte come strumento per trasformare e arricchire la vita comunitaria”.

L’appuntamento è quindi per lunedì 8 aprile alle 20:15 su Rai3, durante la puntata speciale di Generazione Bellezza dedicata al Parco Museo Jalari e all’arte di Mariano Pietrini.