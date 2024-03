Gli itinerari delle processioni delle Varette di Barcellona e di Pozzo di Gotto: “Unite nella fede”

E’ tutto pronto per la tradizionale doppia processione del venerdì santo di Barcellona e di Pozzo di Gotto, che si terrà oggi pomeriggio in una splendida giornata sole primaverile, circostanza insolita per il giorno della Passione di Gesù Cristo.

Le due processione partiranno alle 17.30 dalla chiesa di San Giovanni Battista a Barcellona ed alle 18 dal Duomo di Santa Maria Assunta a Pozzo di Gotto, seguendo il consueto percorso, con l’incrocio sulla copertura del torrente Longano, lungo la via San Giovanni Bosco, all’altezza del Palazzo Comunale e dell’oratorio salesiano. Ecco i due percorsi nel dettaglio:

Per quest’anno torna davanti all’ingresso della nuova chiesa dedicata a Don Bosco il raduno dei visillanti di Barcellona e Pozzo di Gotto, che intoneranno tutti insieme il canto “Venerdì di marzo”.

