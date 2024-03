Il Barcellona Basket in campo stasera a Corato per coltivare il sogno dei playoff

Il Barcellona Basket, dopo due successi consecutivi contro Marigliano e Lucera, proverà stasera il colpo a Corato, già battuto nella gara d’andata al PalAlberti.

In terra pugliese non sarà facile ottenere il successo, ma gli uomini di coach Pippo Biondo proveranno il colpaccio, anche perchè non hanno davvero nulla da perdere.

Nell’anticipo di ieri si è registrata la vittoria esterna di Piazza Armerina sull’ormai demotivata Lucera, mentre oggi sono in programma tra Avellino e Milazzo e tra Marigliano e Basket School Messina, che con una vittoria farebbe un passo praticamente decisivo per il secondo posto alle spalle di Avellino.