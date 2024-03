15^ edizione del Premio Rotary Club di Barcellona P.G.: il primo posto è andato ad una studentessa del Liceo Classico

Il salone del Parco Maggiore La Rosa ha ospitato la proclamazione e la consegna del Premio Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto. Il premio ha raggiunto la sua quindicesima edizione e si è distinto, come tradizione, in due categorie: la prima riservata ai ragazzi delle scuole medie superiori e la seconda a cittadini del territorio che si sono distinti in vari campi, arricchendo la loro terra d’origine.

Per la prima categoria, i ragazzi sono stati invitati a realizzare un elaborato sul tema “Dal benessere mentale alla pace nel mondo”. La Prof.ssa Erina Calvaruso, presidente della commissione giudicatrice, ha presieduto l’evento, con l’intervento della Prof.ssa Lo Schiavo, sociologa e docente presso l’Università di Messina.

Dopo un breve saluto del Presidente del Rotary, l’Avv. Antonino Ravidà, la parola è passata all’Assessore Roberto Molino, rappresentante dell’amministrazione comunale, che ha espresso la sua soddisfazione per queste iniziative che valorizzano il territorio.

Prima della premiazione, il presidente ha sottolineato la numerosa partecipazione dei giovani che, attraverso i loro elaborati, hanno fatto sentire la loro voce mostrando altresì un percorso di riflessione e consapevolezza necessari per la produzione dei lavori.

Il primo premio è stato assegnato all’elaborato prodotto da Francesca Elena Calabrese, della I A del Liceo Classico Luigi Valli, che ha trattato l’argomento proposto “Dal benessere mentale alla pace nel mondo” con competenza e con l’uso di un lessico forbito, esprimendo una qualità di esposizione e di conoscenza dei contenuti superiore alla propria età e classe scolastica di appartenenza.

Il secondo premio è stato assegnato a un video realizzato dai ragazzi delle classi della sezione A dell’IPSAA F. Leonti. Il video, attraverso immagini e parole, sottolinea la necessità di un lavoro di introspezione affiancato dall’apertura verso gli altri.

Un premio speciale è stato assegnato alla giovane Hiba Qandauoi della terza classe, chimica dell’Istituto Fermi, che ha presentato una poesia di particolare spessore emotivo il cui linguaggio è evocativo e le immagini sono vivide e potenti narrando il dolore e la sofferenza causati dalla guerra, soprattutto sui bambini.

“E’ stato un risultato di grande prestigio per Francesca – si legge in una nota dell’IIS Medi – che ha saputo costruire con originalità e competenza un testo espositivo-argomentativo su una tematica di così grande rilevanza etico-sociale”. L’attività di redazione è stata coordinata dalla docente Lucia Bruno ed hanno partecipato al concorso anche le studentesse Maria Pirri, Nina Pirri e Chiara Ragusa di 1AC.

La cerimonia è proseguita con la premiazione di Carmelo Aliberti, scrittore, poeta, saggista, autore di numerose opere e vincitore di importanti premi letterari, un barcellonese che ha dato lustro alla città del Longano con la sua attività letteraria.

Carmelo Aliberti, nato nel 1943, è un poeta e critico letterario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ha pubblicato numerose raccolte di poesie e volumi di critica letteraria e la sua poesia è caratterizzata da una forte tensione lirica e da un linguaggio ricco di immagini e simboli. I temi principali della sua poesia sono la ricerca del senso della vita, il rapporto dell’uomo con la natura, la memoria, l’amore e la morte. Si può definire come un poeta siciliano di grande valore, la cui opera è ricca di spunti di riflessione e di suggestioni poetiche. La sua poesia è un invito a vivere la vita con pienezza e a ricercare il senso del nostro essere.

La manifestazione si è conclusa con le congratulazioni per tutti i partecipanti, che hanno segnando la fine di un evento memorabile.