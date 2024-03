Il Barcellona Basket in campo a Marigliano per la seconda trasferta consecutiva del play-in Silver di Serie B Interregionale

Seconda trasferta consecutiva per il Barcellona Basket che oggi alle 18 scenderà in campo sul parquet del Marigliano, nella terza giornata del play-in Silver che assegnerà due posti per i playoff promozione in serie B nazionale.

La formazione di coach Pippo Biondo, dopo la sconfitta di Avellino, cerca una prova d’orgoglio in una gara insidiosa contro una formazione che proverà a sfruttare il fattore campo, fino ad oggi pienamente rispettato nella fase ad orologio. La squadra di casa hanno infatti vinto le partite fin qui disputate, compreso l’anticipo di ieri sera che ha confermato la potenzialità di Avellino, primo in classifica e vittorioso contro Piazza Armerina. Il programma di oggi è completato delle gare tra Corato e Basket School Messina e tra Lucera e Svincolati Milazzo.

Itecna Avellino Siaz Basket Piazza Armerina 70 58 Fas Basket Corato Basket School Messina Sveva Pall. Lucera Svincolati Milazzo Marigliano 2003 Next Casa Barcellona