A San Filippo del Mela un confronto sul tema “Le sfide dell’intelligenza artificiale: opportunità e limiti nella nostra società civile”

L’aula consiliare del Comune di San Filippo del Mela ha ospitato un convegno su “Le sfide dell’intelligenza artificiale: oppor nità e limiti nella nostra società civile “.

L’evento è stato organizzato dal Lions Club Milazzo con la collaborazione del Gruppo di Ricerca di Neurobioetica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.

Ha introdotto i lavori la Presidente del Club Dottoressa Rosanna De Luca, che ha poi passato la parola al Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Giovanni Pino. È poi intervenuta la moderatrice del convegno professoressa Agata Spampinato, che ha illustrato il tema dell’ incontro ed ha presentato i tre relatori.

Il primo a prendere la parola è stato il Prof. Francesco Tigani, saggista e scrittore, il quale ha compiuto un dotto excursus su letteratura e cinema, facendo riferimento ad autori che, con spirito di preveggenza, hanno immaginato in epoche remote gli scenari che ora stiamo vivendo.

Il secondo relatore è stato il Prof. Francesco Pira, professore Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso l’Università di Messina e Direttore di Master presso lo stesso Ateneo. Il Prof. Pira ha posto in rilievo che siamo entrati nell’epoca della vetrinizzazione e il messaggio che passa è che il virtuale può sostituire il reale. Invece, è meglio dire che il virtuale può aiutare il reale, ma non può essere il mezzo per un facile approccio e per una facile via di fuga. Nel contempo, il Prof. Pira ha affermato che l’intelligenza artificiale è già presente nelle nostre vite. Basta pensare all’uso che facciamo di qualche assistente intelligente come Alexa.

È infine intervenuto l’ultimo relatore Prof. Alberto Carrara il quale ha esplorato il concetto di algor-etica (etica degli algoritmi e algoritmi dell’etica). Ha evidenziato che la tecnologia è già molto integrata nelle nostre vite e che questi avanzamenti tecnologici non sono privi di rischi. Le preoccupazioni riguardano la privacy, la sicurezza dei dati, l’equità e l’autonomia umana. Inoltre, l’uso distorto delle tecnologie potrebbe generare disuguaglianze sociali. Si rende quindi necessario stabilire un robusto quadro etico che guidi lo sviluppo e l’implementazione responsabile delle tecnologie dell’intelligenza artificiale in armonia con i valori umani fondamentali.

Ha concluso i lavori l’Avv. Mariella Sciammetta, Past President del Consiglio dei Governatori Lions evidenziando i vantaggi ed i rischi che le nuove tecnologie comportano nel mondo attuale, purtroppo, travagliato da guerre.