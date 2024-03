Il Barcellona Basket oggi in campo ad Avellino per continuare a sorprendere

Il Barcellona Basket torna in campo stasera alle 18 sul campo della Scandone Avellino per il secondo match della fase ad orologio.

La squadra giallorossa, dopo l’ottimo esordio con la vittoria interna contro Corato (che nell’anticipo di ieri ha battuto nettamente gli Svincolati Milazzo), cerca di continuare a sorprendere in una fase in cui i ragazzi di coach Pippo Biondo non hanno alcuna pressione sul risultato, ma puntano soprattutto a dimostrare di meritare la conferma per la prossima stagione.

La prima scelta in questo senso da parte della società giallorossa è stata la decisione di rinnovare l’accordo con il giovane Marangon, che vestirà la maglia del Barcellona Basket anche nel prossimo campionato. Valutazioni sono in corso anche sugli altri elementi del roster, che avranno modo in queste sette partite di mettere in difficoltà la dirigenza sulle scelte del nuovo gruppo squadra 2024-2025.

Come detto, nell’anticipo di ieri sera, Corato ha riscattato la sconfitta di Barcellona, superando con un netto 97-68 gli Svincolati Milazzo. Di seguito pubblichiamo il programma del Play-in Silver della Conference meridionale.

Fas Basket Corato Svincolati Milazzo 97 68 Sveva Pall. Lucera Basket School Messina Promobasket Marigliano 2003 Siaz Basket Piazza Armerina Itecna Avellino Next Casa Barcellona