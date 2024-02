Barcellona, è stato avviato il progetto A.R.Co.I.R.I.S.: l’obiettivo è la riduzione della povertà socio-educativa dei bambini

E’ stato avviato il progetto A.R.Co.I.R.I.S. (Attori in rete per una comunità inclusiva che riduca l’isolamento sociale), un partenariato tra la Cooperativa sociale Utopia, l’Associazione di Promozione sociale e culturale Ossidi di Ferro, l’Associazione “Vivi Don Bosco”, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e gli Istituti comprensivi Capuana, Balotta, D’Alcontres e Bastiano Genovese.

Il progetto, selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, verrà presentato alla città martedì 27 febbraio alle 12,00 presso l’aula consiliare del Comune.

Le attività del progetto, che si svilupperanno nell’arco del triennio 2024-2026, avrà come obiettivo la riduzione della povertà socio-educativa, che si manifesta spesso come diseguale accesso alle opportunità educative in alcuni quartieri della città caratterizzati da fragilità socio-economica. A beneficiare delle attività saranno i minori tra i 6 e 13 anni, con particolare attenzione alle situazioni di grave difficoltà.

Oltre ai minori il progetto intende rivolgersi all’intera comunità, mirando alla costruzione di una solida rete di cittadinanza attiva che coinvolga genitori, operatori, funzionari pubblici, insegnanti, semplici cittadini, attraverso percorsi di accoglienza, solidarietà e interculturalità. Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie dei minori che pagano spesso il prezzo della carenza di servizi extrascolastici e che necessitano di supporto anche al di fuori degli orari scolastici. A tal proposito il progetto garantirà uno spazio di confronto e interrelazione in cui le famiglie possano incontrarsi, scambiarsi reciproche competenze, supportarsi a vicenda e usufruire delle competenze di operatori e professionisti presenti.

Il lavoro svolto nel medio e nel lungo periodo avrà come obiettivo finale il potenziamento dell’offerta educativa nei quartieri caratterizzati da forme di fragilità e vulnerabilità al fine di ridurre la segregazione socio-educativa in un’ottica di sviluppo, emancipazione e autonomia.

Interverranno all’incontro:

Valentina Paniccià – Referente del progetto A.R.Co.I.R.I.S. per Con i Bambini

Francesco Giunta – Presidente della Cooperativa Utopia e responsabile del patto educativo

Roberto Molino – Assessore ai Servizi sociali del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Viviana Dottore – Assessore all’Istruzione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Carmela Pino – Dirigente IC Capuana

Marco Salanitri – Responsabile comunicazione progetto A.R.Co.I.R.I.S.

“Il progetto è stato selezionato dall’ Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che

impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.