La Nuova Igea Virtus continua la serie positiva: buon pareggio sul campo del Ragusa (1-1)

La Nuova Igea Virtus prosegue la striscia positiva, ottenendo un buon pareggio sul campo del Ragusa.

La gara, condizionata dal vento, è stata decisa da due episodi, al 22′ dal rigore per il Ragusa, trasformato da Rainero, e dal cross di Di Piedi per i giallorossi, che si è infilato alle spalle del portiere di casa.

Il pareggio è sembrato il risultato più giusto per quanto espresso in campo e consente alla Nuova Igea Virtus di allungare ancora dalla zona playout. La quota salvezza è ormai ad un passo e l’ultima fase del campionato potrebbe regalare qualche soddisfazione alla formazione giallorossa, a cominciare da domenica quando al D’Alcontres scenderà in campo la corazzata Trapani.