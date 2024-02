Barcellona, proficuo incontro per programmare e valorizzare la processione delle Varette

Si è tenuta nell’antisala del consiglio comunale di Barcellona la riunione tra l’assessore alla cultura Angelita Pino, l’esperto alla Cultura Salvatore Scilipoti, il vicario foraneo padre Giuseppe Turrisi, l’Arciprete di Pozzo di Gotto, monsignor Santino Colosi e numerosi patrocinatori delle vare di Barcellona e Pozzo di Gotto, insieme al presidente onorario della Pro Loco Manganaro, Gino Trapani.

L’obiettivo era quello di affrontare il tema della processione del Venerdì Santo, resa unica al mondo per la presenza di due cortei che si incrociano lungo al copertura del torrente Longano. L’evento, inserito nel registro delle eredità immateriali della Regione Sicilia, riveste una grande importanza e, come sottolineato dall’assessore Pino, merita un grande impegno nella promozione a tutti i livelli.

Tra le proposte emerse travl i patrocinatori c’è la sosta ormai classica durante l’incrocio sul ponte Longano, arricchita dall’incontro tra visillanti di Barcellona e di Pozzo di Gotto, riuniti nei pressi della nuova chiesa di Don Bosco, per intonare tutti insieme la Visilla.

Sono state poi evidenziate anche delle criticità del percorso, soprattutto in tema di pulizia, che l’Amministrazione Comunale attenzionerà, ma è stata proposta anche il ritorno della riunione delle vare di Barcellona sul sagrato della Basilica di San Sebastiano. Sulla tutela delle Varette, alcune delle quali necessitano intervento di restauro, si sta valutando l’opportunità di custodirle nelle chiese più grandi, piuttosto che nei magazzini, con la presenza di umidità, elemento che mette a rischio la tutela delle stesse macchine raffiguranti alcune delle stazioni della Via Crucis.

Raccolti i suggerimenti dei protagonisti della processione, l’amministrazione valuterà le soluzioni più idonee ad valorizzazione dell’evento religioso più sentito della città.