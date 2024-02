La Nuova Igea Virtus domina il Città di Sant’Agata e continua la risalita in classifica

Finisce al D’Alcontres con il trionfo dei giallorossi

32′ GOL IGEA: Longo serve in profondità Di Piedi, che cross in mezzo con Ordonez più lesto di tutti nel concludere in rete

Alla mezz’ora del secondo tempo la partita regala poche emozioni dall’ultima e dell’altra parte, che le squadre che non trovano gli spazi per farsi pericolose.

19′ prima occasione del secondo tempo per i giallorossi con Trombino che di testa non trova lo specchio della porta, su assist di Longo.

Iniziato il secondo tempo al D’Alcontres tra le due formazioni

Finale primo tempo con la Nuova Igea Virtus in vantaggio con il gol di Longo.

30′ conclusione dal limite di Ordonez, che Iovino toglie dall’incrocio dei pali

27′ fallaccio di Nagy su Biondo. Sembra un rosso, ma l’arbitro grazia il difensore ospite, con un semplice cartellino giallo tra le proteste dei giocatori di casa.

17′ GOL IGEA: Longo con un tiro dal limite del centrocampo sorprende fuori dai pali il portiere Iovino, per il gol del vantaggio giallorosso

8′ OCCASIONE IGEA. L’ex Calafiore al limite dell’area tutto solo spara sopra la traversa

2′ OCCASIONE IGEA. Ordonez dalla destra serve Trombino che calcia in diagonale, trovando pronto il portiere Iovino

Tutto pronto al D’Alcontres per la gara tra Nuova Igea Virtus e CIttà di Sant’Agata