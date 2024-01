L’arcivescovo Giovanni Accolla in visita pastorale alla Croce Rossa di Barcellona

Un incontro cordiale, in un clima informale, si è svolto ieri pomeriggio tra i volontari della Croce Rossa Italiana di Barcellona e l’arcivescovo metropolita di Messina, mons. Giovanni Accolla, in visita pastorale.

Nel suo intervento con alcuni dei volontari dell’associazione, presieduta da Pippo Puliafito, l’alto prelato ha voluto sottolineare il ruolo del volontariato nella società odierna e soprattutto il ruolo importante dei giovani in un momento così complicato per l’intera umanità. Mons. Accolla ha chiesto a tutti di concedere maggiore fiducia alle nuove generazioni, spesso accusate di dare troppa importanza all’apparenza dei social piuttosto che alla sostanza della vita reale. “In una società in cui il male ha un fascino rilevante – ha sottolineato Mons. Accolla – non bisogna mai smettere di essere dei fari per gli altri, offrendo esempi tangibili di come il bene riesca ad operare e a cambiare gli esseri umani”.

L’arcivescovo, che in questi giorni sta effettuando la visita pastorale nelle parrocchie di San Francesco di Paola, Sant’Antonio e Sant’Antonino, si è mostrato con un volto meno formale, senza rinunciare a qualche battuta, che ha resto il confronto ancor più interessante.

Al presidente della Croce Rossa di Barcellona è stata consegnata una Croce simbolo della visita pastorale, che nei prossimi mesi toccherà tutte le parrocchie dell’arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.