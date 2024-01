Il Tribunale del Riesame ha annullato l’arresto di Stefanino Genovese nell’inchiesta “Inganno”

Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dal legale di Stefanino Genovese, contro il suo arresto nell’ambito dell’operazione Inganno, che aveva ricostruito una decina di omicidi commessi nella guerra di mafia degli anni ’90 nel comprensorio barcellonese.

A Genovese veniva imputata al partecizione all’omicidio di Francesco Longo detto ‘Buffu” avvenuto nel quartiere Marsalini il 28 Dicembre 1992, di cui sarebbe stato il mandante Giuseppe Gullotti perché Longo era ritenuto appartenenti al gruppo dei Chiofalo rivali nella guerra di mafia interna alla famiglia barcellonese.

A scagionare l’imputato difeso dall’avvocato Diego Lanza, ci sarebbero le incongruenze tra le rivelazioni di tre collaboratori di giustizia che hanno descritto l’omicidio Longo.

Secondo il collaborato di giustizia Carmelo D’Amico, come descritto nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a compiere il delitto sarebbero stati lo stesso D’Amico con Genovese, utilizzando una macchina fornita dal Sam Di Salvo, al vertice del gruppo Gullotti il Sam allora al vertice del sodalizio sotto il regno del Gullotti. Nel ricorso dell’avvocato difensore è emersa qualche piccola differenza nei racconti degli altri due collaboratori di giustizia ovvero Salvatore Micale e Nunziato Siracusa, che riferiscono come l’omicidio venne commesso utilizzando un ciclomotore booster. Secondo il primo collaboratore nel luogo dell’omicidio era presente anche Carmelo D’Amico nella qualità di autista, mentre per Nunziato Siracusa Stefanino Genovese avrebbe agito da solo.

L’avvocato Diego Lanza

Stefanino Genovese, assistito dall’avvocato Diego lanza del foro di Barcellona, aveva visto archiviata la sua posizione anche del caso dell’omicidio di Beppe Alfano.