Sbloccati i lavori di ripristino della viabilità sul versante ionico della S.S. 185 Sella Mandrazzi

Sono stati sbloccati i lavori di consolidamento e ripristino dopo gli Eventi Atmosferici del 03/12/2022 sul versante ionico della S.S. 185 “Di Sella Mandrazzi”, che collega il comprensorio tirrenico ai centri turistici di Giardini Naxos e Taormina.

I lavori, come riferisce il deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, sono iniziano dal km 14+800, dove sono stati avviati gli interventi di consolidamento e ripristino del corpo stradale.

“La SS 185 – spiega il deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo – è una via di vitale importanza per i collegamenti fra il versante jonico Etneo e il versante tirrenico, e questo intervento è cruciale per rendere nuovamente percorribile questa importante arteria. Più volte nelle competenti sedi avevamo sollecitato l’avvio dei cantieri. Nei prossimi giorni e settimane, si estenderanno i cantieri sulle altre frane per risolvere definitivamente le problematiche lungo tutta la strada. Il nostro impegno è batterci affinché venga garantita la sicurezza e la funzionalità di questa arteria fondamentale per la mobilità nella nostra regione. Restiamo vigili e operativi per monitorare da vicino l’evolversi dei lavori e assicurare adesso che i lavori procedano speditamente per la risoluzione definitiva e riaprire nuovamente il traffico.”