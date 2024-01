La Nuova Igea Virtus crolla a San Luca (3-0) e viene risucchiata al centro della zona playout

La Nuova Igea Virtus sbaglia una delle partite più importanti di questa fase della stagione e si lascia travolgere da un San Luca più determinato nell’inseguire la vittoria in uno scontro diretto per la zona playout.

La gara si mette subito male per i giallorossi che subiscono il gol di Romero dopo appena 15″ di gioco. La reazione è poco incisiva e produce nel finale di tempo il palo colpito da Longo. Sul ribaltamento di fronte, un errore del portiere La Rosa consegna a Pelle la palla del raddoppio in pieno recupero. La seconda parte della gara vede il San Luca contenere bene le azioni della formazione giallorossa, che colpisce una traversa con Leone e chiede un penalty al 90′ per fallo su Aveni. Negli ultimi istanti di gara arriva anche la terza rete dei padroni di casa con il lituano Kranauskas, che fissa il punteggio sul 3-0 finale.

La vittoria del Locri sul campo del Portici consente ai calabresi di superare i giallorossi, che ora sono quart’ultimi in classifica, con un punto di vantaggio sul San Luca ed otto punti sul Castrovillari, e con la Gioiese ormai condannata alla retrocessione diretta.

Domenica al D’Alcontres arriva il Siracusa, secondo in classifica, impegnato nel duello in vetta contro il Trapani. Sarà una gara senza tifosi ospiti, a cui stata vietata la trasferta, e con una squadra giallorossa che dovrà trovare la forza di rialzarsi dopo sette sconfitte consecutive.