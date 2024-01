Gli alunni della “Nino Bixio” senza riscaldamenti: si attende la consegna della nuova caldaia centralizzata

I genitori della scuola primaria Nino Bixio, continuano a segnalare i disagi legati alla mancanza di riscaldamento ed all’accumulo di arredo scolastici in disuso nel cortile del plesso, prima della vacanze natalizie, hanno raccolto le firme per chiedere interventi di manutenzione sul plesso scolastico di via Nino Bixio a Sant’Antonino.

La scuola, al momento, è ancora priva di riscaldamento per il guasto strutturale della caldaia e nell’area esterna sono stati accatastati arredi scolastici di ogni tipo, che diventano un pericolo per i bambini.

A dicembre avevano chiesto il ripristino della criticità, ma come confermato dall’assessore al ramo Giuseppe Benvegna, è stato necessario avviare la procedura della somma urgenza per l’acquisto di una nuova caldaia centralizzata, con un impegno spesa di oltre 20 mila euro, che deve ancora essere consegnata dalla ditta che si è aggiudicata la fornitura.

Per la pulizia del cortile dagli arredi scolastici in disuso, l’assessore Nicola Barbera ha confermato che l’intervento è stato programma per la giornata di domani, dopo un incontro tra i genitori, la ditta Dusty ed il consigliere Carmelo Pino, che aveva sollecitato la questione anche in via istituzionale.