La Nuova Igea Virtus in campo oggi alle 16 ad Acireale con l’obiettivo di tornare alla vittoria

La Nuova Igea Virtus apre il 2024 con un mese di gennaio che la vedrà impegnata in alcune gare importanti per il morale e per la classifica.

Oggi pomeriggio all’ex Tupparello di Acireale, adesso denominato Aci e Galatea, con calcio d’inizio alle 16, i giallorossi del tecnico Ciccio Di Gaetano affronteranno la formazione granata, che all’andata portò via i tre punti al termine di una gara rocambolesca. Entrambe le formazioni sono invischiate nella lotta per evitare la lotteria di playout, che si preannuncia intensa fino alla fine del campionato.

Ad Acireale, la squadra potrà contare solo su 35 tifosi al seguito, su disposizione della Questura di Catania, dopo le tensione a fine partita nella gara d’andata che portano all’emissione di 15 Daspo per altrettanti tifosi giallorossi. Biondo e compagni hanno lavorato intensamente, compattando il gruppo che nel mercato di dicembre ha cambiato volto, soprattutto in attacco, con gli arrivi di Trombini e Di Piedi. Il tecnico Di Gaetano, alla vigilia, ha ribadito quanto sia importate l’atteggiamento della squadra nell’affrontare le prossime partite, con la consapevolezza che adesso è arrivato il momento di pensare soprattutto al risultato, piuttosto che all’estetica del calcio, puntando sulla grinta e sulla determinazione nel portare a casa quanti più punti possibili. Oggi pomeriggio tra i giallorossi mancheranno per squalifica Longo e per infortunio Catanzaro, Verdura, Locantro, Staropoli, Coppolino, Cannistrà, ma le assenze non devono diventare un alibi per chi scenderà in campo.

Ecco il programma di giornata e la classifica, con aggiornamenti in tempo reale dalle 14.30