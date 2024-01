Barcellona, rinviato il consiglio straordinario sull’ospedale: i deputati sono impegnati all’Ars per approvare la finanziaria

La riunione dei capigruppo consiliari di Barcellona, convocata dal presidente Angelo Paride Pino, ha preso atto dell’assenza del deputati regionali nella data dell’8 gennaio, prevista per la convocazione di un consiglio comunale straordinario dedicato all’annosa questione della ridotta funzionalità dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

La richiesta era stata avanzata dai gruppi di opposizione, per affrontare con la deputazione regionale delle provincia di Messina, alcuni dei quali componenti della commissione salute, le problematiche legate alla chiusura del pronto soccorso e delle mancata applicazione del piano sanitario regionale del 2020. A dicembre era stata fissata la data di lunedì 8 gennaio, ma il rinvio dell’approvazione della finanziaria avrebbe impedito ai deputati di partecipare alla seduta. La riunione dei capigruppo ha preso atto dalla nuova situazione e accolto la proposta di rinvio della seduta, probabilmente al 15 gennaio.

L’auspicio è che il consiglio comunale non si trasformi in un comizio elettorale, tra le legittime richieste dei rappresentanti della politica locale e le risposte di circostanza dei deputati regionali, ma che si faccia chiarezza una volta per tutte sul futuro della sanità nella città del Longano, senza arrivare all’ennesimo scarica barile di competenze tra istituzioni.