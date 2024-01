Barcellona, il mercato settimanale di Sant’Andrea sarà aperto nel giorno dell’Epifania

L’amministrazione comunale di Barcellona, con un’ordinanza del sindaco Pinuccio Calabrò, ha disposto l’apertura del mercato settimanale nella giornata di domani 6 gennaio, in cui si festeggia l’Epifania.

Il provvedimento, promosso dall’assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino, è stata necessario trattandosi di un giorno festivo, che non prevedere l’apertura dello stesso mercato settimanale riservato agli ambulanti del comprensorio. “E’ stata una scelta – afferma Coppolino – dettata dalla grave crisi economica che affigge il settore, nonché dal riscontro dei consumatori che da sempre hanno trovato nel mercato del sabato un’ottima alternativa per conseguire risparmi sulle spese per acquisti familiari”.