La Nuova Igea Virtus rescinde con Schinnea e resta alla caccia di un attaccante di categoria

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare sul mercato per individuare le pedine più idonee a far crescere il potenziale della squadra e quelle più adatte al gioco del tecnico Ciccio Di Gaetano.

Il primo obiettivo, come confermato anche dal direttore sportivo Benedetto Bottari ai microfoni di 24live, è quello di individuare un attaccante di categoria, che possa finalizzare il gioco della formazione giallorossa, come non è accaduto fino ad oggi in modo costante.

I gol sono infatti arrivati soprattutto dagli esterni e dai centrocampisti, con un minimo contributo da parte degli attaccanti giallorossi. Si legge anche in quest’ottica l’annuncio della risoluzione consensuale con il centravanti argentino Lautaro Schinnea, che nonostante l’impegno non ha saputo incidere come sperato da tutta la società nei quattro mesi di permanenza a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’arrivo del centrocampista Calafiore, dell’esterno Ordonez e del difensore Di Cristina sono i primi tasselli di un mosaico a cui stanno lavorando i dirigenti. Le scelte di rinunciare ad alcuni giocatori, come Moi, Silipigni e Schinnea, insieme ai ragazzi meno utilizzati, dovrebbero essere interpretati anche con la necessità di adeguare meglio la rosa alle esigenze tattiche e caratteriale del tecnico Di Gaetano, che preferisce un 3-5-2 molto dinamico, con giocatori che sappiano adattarsi in più ruoli, anche in base all’andamento della gara.

Sui nomi dei possibili nuovi arrivi è difficile sbilanciarsi, perchè tra le opportunità che offre il mercato servirà individuare gli elementi più giusti, tenendo d’occhio anche il rispetto del budget a disposizione per raggiungere l’obiettivo di una tranquilla salvezza.