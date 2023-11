Quaranta anni fa la scomparsa dell’idrobiologo barcellonese Sebastiano Genovese

Quaranta anni fa, il primo dicembre del 1983, a causa di un incidente automobilistico, veniva a mancare il professore Sebastiano Genovese. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 febbraio 1926, era professore ordinario di Idrobiologia all’Università di Messina, dove rivestì numerose cariche direttive.

Si era laureato in Chimica discutendo una tesi sperimentale sui polisaccaridi contenuti in alcune piante marine e in Scienze naturali, discutendo una tesi sperimentale sulle condizioni idrobiologiche dei laghi salmastri di Ganzirri e Faro.

Dal 1953 fu assistente ordinario presso l’Istituto di Zoologia dell’Università di Messina e successivamente, come detto, docente di Idrobiologia e Pescicoltura presso la Facoltà di Scienze della stessa Università. In Francia si perfezionò in Microbiologia marina. E’ stato anche fondatore e direttore del dipartimento di Biologia animale ed Ecologia marina. Nel 1961 assunse la Direzione dell’Istituto di Idrobiologia e Pescicoltura. Al momento della morte era anche Direttore della Stazione Zoologica di Napoli.

Nell’aprile del 1961 prese parte, quale unico rappresentante italiano, al I Simposio di Microbiologia marina tenutosi a Chicago.

Partecipò a diverse campagne oceanografiche sia in Italia che all’estero, svolgendo ricerche di oceanografia fisica e chimica, di biologia della fauna ittica pelagica ed abissale sviluppando le prime interpretazioni dei complessi fenomeni legati all’eutrofizzazione ed all’inquinamento del Mediterraneo.

Di fondamentale importanza scientifica sono stati gli studi sul ciclo biogeochimico dello zolfo, con particolare attenzione sia alla distribuzione sia alla biochimica dei batteri e sul potere auto depurante dell’ecosistema marino. Tutti i suoi studi si trovano in circa novanta pubblicazioni scientifiche.

Nel 1971 ricevette dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro per la “giornata medica” dedicata all’Ecologia. Dopo la sua morte gli fu intitolata la Scuola Media di via Immacolata.

Curò l’aspetto scientifico della “Campagna di immersioni nello stretto di Messina 1979” con il mesoscafo “Forel” di Jacques Piccard (1922-2008) per lo studio della fauna e dei processi di bioluminescenza.

Durante le immersioni fu possibile raccogliere preziose informazioni scientifiche soprattutto su pesci fosforescenti che solitamente vivono in grandi profondità marine e, risalendo in superficie, affluiscono numerosi nelle acque dello stretto di Messina.

Su questa campagna di immersioni fu realizzato un cortometraggio a colori, realizzato dal regista di origine barcellonese Francesco Salvo (scomparso nel 2022), con testi di Melo Freni. Il documentario fu presentato a Barcellona, nella sede della Corda Fratres, nel mese di febbraio del 1984, presente lo stesso Piccard. Quindi poco dopo la sua morte.

Il monumento a lui dedicato nella Villa Primo Levi, ideato dall’artista barcellonese Filippo Minolfi (1930-2021), è stato inaugurato il 4 giugno 1988. Si tratta di una scultura alta circa otto metri, realizzata in acciaio inossidabile, caratterizzata da due elementi triangolari che ricordano le vele di una barca, che in tal modo evidenziano la passione e l’interesse scientifico di Sebastiano Genovese per il mare, elemento centrale dei suoi studi. Le sfere invece, in quanto simbolo cosmico, stanno a significare l’universalità del pensiero di Genovese, ma anche fanno riferimento al mesoscafo usato dallo scienziato barcellonese per le immersioni nello stretto di Messina.

L’iniziativa del monumento fu dovuta alla Corda Fratres, della quale era socio onorario, e al Lions Club, del quale era stato socio fondatore.

Il 29 ottobre scorso, nell’Auditorium Maggiore La Rosa, a Sebastiano Genovese è stato conferito alla memoria il Premio “Civitas Europa” organizzato la periodico barcellonese “Sicilia Occidente”, fondato e diretto da Mario Alizzi. Il premio è stato ritirato dalla figlia Sara, in rappresentanza di tutta la famiglia. Si tratta di un premio, giunto alla quinta edizione, conferito a personalità del territorio che si sono distinti nel campo della cultura e dello sport.