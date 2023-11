Colletta alimentare, grande partecipazione a Barcellona con oltre il 50% di raccolta in più rispetto al 2022

E’ un dato straordinario il risultato della Colletta Alimentare 2023 per Barcellona P.G., che pone la città del Longano fra le migliori della Sicilia e dell’Italia intera per incremento della quantità dei prodotti donati.

Il +52,79% conferma sempre di più che la Rete del Banco Alimentare sia diventata un punto di riferimento, una “struttura” affidabile ed efficiente che, grazie ai tanti volontari riesce a dare risposte concrete ai bisogni della Comunità. Si conferma inoltre la generosità dei cittadini barcellonesi e del comprensorio, che, chiamati a fare “insieme un gesto concreto”, come recitava il manifesto della Colletta Alimentare 2023, hanno dato una risposta inequivocabile: Barcellona c’è!

Emozionato e grato, Francesco Borgia, referente di zona della Colletta Alimentare e coordinatore della Rete del Banco Alimentare, ci conferma che i prodotti raccolti saranno distribuiti nei prossimi giorni alle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare della Sicilia attive sul nostro territorio.

“La Colletta Alimentare – afferma Francesco Borgia – si conferma un grande momento di solidarietà collettiva, un momento per trasmettere, ai nostri ragazzi, il messaggio che insieme, attraverso piccoli gesti, possiamo costruire un mondo migliore. A tutti i volontari della Colletta, va inoltre il mio personale ringraziamento e i miei complimenti per avere onorato l’invito che Papa Francesco ci ha rivolto: “[…] Possa svilupparsi la solidarietà e la sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell’impegno volontario di dedizione ai poveri. […]. È una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l’armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale”.

Questi i dati della raccolta 2023 e il confronto rispetto al 2022

Totale Prodotti donati 2023 Kg. 6.668,60

Totale Prodotti donati 2022 Kg. 4.364,60

Variazione assoluta Kg. 2.304,00

Variazione percentuale + 52,79%