Barcellona, approvato il consuntivo 2022: certificato il dissesto del Comune

Il consiglio comunale ha approvato il consuntivo 2022 ed ha in sostanza certificato il dissesto del Comune di Barcellona di Barcellona. Il provvedimento è un passaggio essenziale per completare l’iter di avvio della procedura di default per le casse dell’ente.

Nelle tre ore di confronto in aula sono stati affrontati alcuni dei temi più controversi sotto il profilo contabile, dai costi dell’energia al mancato rispetto del paramenti previsto dal piano di riequilibrio del 2018. Il rendiconto del 2022 è stato approvato con 12 voti favorevoli e 2 contrari, con l’assenza di 10 consiglieri di maggioranza ed opposizione al momento del voto. In ogni caso il provvedimento sarebbe stato esito dal commissario nominato dalla Regione. Il prossimo passo per completare la procedura di dissesto sarà il passaggio in aula consiliare delle delibera della giunta approvata il 6 novembre scorso dall’Amministrazione Calabrò, che ha certificato un disavanzo di 14 milioni di euro nel bilancio preventivo 2023-2025. La seduta si terrà probabilmente nelle prime settimane del mese di dicembre.