Il sindaco Midili: “Nessuna collaborazione del Comune di Milazzo nella sorveglianza della bretella sul torrente Mela”

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, con una nota ha smentito le notizia di stampa secondo cui il Comune di Milazzo avrebbe manifestato disponibilità a cooperare con quello di Barcellona per la gestione della “bretella” realizzata sul torrente Mela.

Il primo cittadino della città del Capo ha ribadito nell’occasione la contrarietà alla realizzazione della stessa bretella e la necessità di prevedere una viabilità alternativa degna di questo nome per l’interruzione della litoranea tra Barcellona e Milazzo.

“Il Genio Civile probabilmente ha mal interpretato quanto contenuto in una lettera inviata per motivare l’assenza all’incontro convocato nei giorni scorsi per affrontare la questione della viabilità sulla bretella alla foce del torrente Mela. Il Comune di Milazzo non è assolutamente intenzionato ad occuparsi, né a garantire alcun intervento per assicurare la sorveglianza della bretella a supporto dell’impresa che deve svolgere i lavori. La collaborazione che è stata data al Genio Civile è mirata solo a trovare delle soluzioni dei problemi sorti a causa delle scelte di non prevedere nel progetto della ristrutturazione del Ponte Mela una viabilità alternativa degna di tal nome. E già nell’immediato la richiesta del Comune di Milazzo era quella di creare un bypass per i mezzi di soccorso e le ambulanze, al fine di assicurare comunque una terza via di collegamento, in aggiunta alle altre due esistenti. Spiace che l’ing. Trovato, nuovo responsabile del Genio Civile abbia mal interpretato la volontà del Comune di Milazzo, determinando, attraverso poi le notizie apparse sugli organi di stampa, un passo indietro della nostra Amministrazione che, in merito alla “bretella” ribadisce la propria posizione avversa e quindi conseguentemente non ritiene opportuno assicurare alcun supporto per quel che concerne la vigilanza o il controllo”.