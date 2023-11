Barcellona, rinnovato l’affidamento del servizio mensa scolastica fino a maggio 2024

L’amministrazione comunale ha disposto il rinnovo dell’affidamento del servizio di preparazione, trasporto e distribuzione pasti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori, per il periodo dal 27/11/2023 al 19/05/2024, facendo riferimento ad una clausola prevista dal contratto sottoscritto con l’attuale gestore del servizio.

Nell’anno scolastico 2022-2023 era stato sottoscritto il contratto per garantire il servizio mensa, con la compartecipazione degli utenti, tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la Società “Le Palme ristorazione & servizi srl unipersonale”, che oggi risulta incorporata nella “Break srl”. Il bando di gara prevedeva la possibilità di rinnovo per un altro anno scolastico. L’assessore alla pubblica istruzione, Viviana Dottore, con una direttiva agli uffici competenti ha comunicato la copertura economica del servizio, con la necessità di predisporre gli atti per la prosecuzione dell’affidamento alla ditta già incaricata nel precedente anno scolastico.

All’appaltatore verrà corrisposta la somma di 5,93 euro + Iva a pasto, fino alla concorrenza massima di 52.920 pasti nel periodo dal 27/11/2023 al termine finale inderogabile il 19/5/2024, qualunque sarà il numero dei pasti erogati a quella data. Il servizio sarà, altresì, interrotto prima del 19/5/2024 nel caso di anticipato raggiungimento del numero dei pasti stabilito pari alla spesa complessiva di 326.966,40 euro.