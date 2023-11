Campionato falsato in serie D dopo la rinuncia del Lamezia: penalizzate tutte le squadre che avevano ottenuti punti con i calabresi

La rinuncia al campionato di serie D del Lamezia Fc ha sconvolto la classifica di un campionato iniziato già con l’handicap di un calendario ingolfato dalla presenza in sovrannumero della Fenice Reggio Calabria, inserita dopo aver disputato la prima giornata.

L’altra tegola sulla Lnd è arrivata con questa decisione della dirigenza lametina, che ha penalizzato, alcune in modo pesante, la classifica delle compagini che hanno conquistato punti nel confronto con il Lamezia. La Nuova Igea Virtus, che al D’Ippolito aveva conquistato una delle vittoria più convincenti di questo scorcio di stazione, è passata da quinto posto virtuale a nono. Lo indichiamo come virtuale perchè già prima di ieri la classifica era indecifrabile considerato che non tutte le squadre avevano disputato lo stesso numero di partite, per il riposo imposto dal numero dispari di formazioni ammesse al torneo. Tra le più penalizzate c’è anche il Siracusa, superata al secondo posto dalla Vibonese, ed il Portici, nella zona retrocessione, scavalcato dal Locri.

L’unica nota positiva è che sono ridotte le retrocessioni dirette da due ad una, ma resta da capire cosa deciderà la Lnd in merito al doppio turno di riposo dovrà essere osservato a partire dalla giornata di domenica, quando il Lamezia era atteso dalla trasferta di Ragusa, che si aggiungerà così al Canicattì, come da calendario. Una situazione surreale, che rischia di far perdere credibilità all’interno torneo.

Di seguito riportiamo le due classifica (prima e dopo la rinuncia del Lamezia) dopo che la gara tra Gioiese e Locri finita 1-1 ha completato il turno infrasettimanale.

LA CLASSIFICA PRIMA …

Trapani 1905 30 10 10 0 0 28 2 26 Siracusa 1924 28 10 9 1 0 34 10 24 Vibonese 27 10 9 0 1 26 6 20 Licata 18 11 5 3 3 16 13 3 Nuova Igea Virtus 17 11 5 2 4 14 8 6 F.C. Lamezia Terme 16 10 5 1 4 18 17 1 LFA Reggio Calabria 15 9 4 3 2 10 5 5 Città Di S. Agata 15 10 5 0 5 11 13 -2 Real Casalnuovo 15 10 5 0 5 18 22 -4 Akragas 15 10 5 0 5 11 16 -5 Canicattì 14 11 4 2 5 14 14 0 Ragusa 14 11 4 2 5 12 14 -2 Città Di Acireale 1946 13 10 4 1 5 9 11 -2 Sancataldese 12 11 3 3 5 10 18 -8 Portici 9 10 3 0 7 8 19 -11 Locri 1909 8 11 2 2 7 10 20 -10 San Luca (-1) 5 10 1 3 6 10 21 -11 Gioiese 1918 5 11 1 2 8 5 16 -11 Castrovillari 3 10 0 3 7 7 26 -19

… e dopo la rinuncia del Lamezia