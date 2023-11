Barcellona, il rendiconto 2022 approda in consiglio il prossimo 14 novembre: imminente l’approvazione della delibera sul dissesto

Il commissario straordinario Filippa D’Amico, nominata dalla Regione per il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2022 da parte del consiglio comunale, ha fissato la data della seduta del consiglio comunale chiamato ad approvare il provvedimento. In caso di mancata approvazione sarà lo stesso commissario ad approvare il rendiconto così come predisposto dalla Giunta Comunale.

Il presidente del consiglio Angelo Paride Pino ha firmato oggi la lettera di convocazione per le ore 19 del 14 novembre. La stessa commissaria Filippo D’Amico è stata nominata anche per la gestione del previsionale del triennio 2024-2026, ma già nei prossimi giorni, probabilmente anche prima dell’approvazione del rendiconto, la giunta del sindaco Pinuccio Calabrò, preso atto dell’impossibilità di far quadrare i conti, dichiarerà ufficialmente il dissesto dell’ente comunale, avviando la procedura di commissariamento per la gestione delle entrate e delle uscite dalle casse di Palazzo Longano.