La Nuova Igea Virtus gira a vuoto contro il Castrovillari e chiude la gara senza reti (0-0)

La Nuova Igea Virtus, dopo la sconfitta di Trapani, torna in campo contro il fanalino di coda Castrovillari.

Il tecnico Di Gaetano punta su una squadra molto offensiva, con sette uomini con votati all’attacco.

A destra le formazioni ufficiali

I risultati della giornata

Canicattì Real Casalnuovo 2-3 F.C. Lamezia Terme Città Di S. Agata 4-1 LFA Reggio Calabria F.C. Trapani 1905 0-2 Locri 1909 Akragas 4-0 San Luca Gioiese 1918 02-11 Sancataldese Calcio Vibonese Calcio 2-3 Nuova Igea Virtus Castrovillari Calcio 0-0 Siracusa Calcio 1924 Licata Calcio 3-2 Città Di Acireale 1946 Ragusa Calcio 18:00 Riposa: Portici

Cronaca

Finisce al D’Alcontres sul punteggio di 0-0 una gara giocata senza la giusta determinazione dalla Nuova Igea Virtus, contro un Castrovillari, che ha meritato di uscire imbattuto dallo stadio barcellonese. Solo nell’assalto finale i giallorossi si sono fatti pericolosi, ma hanno anche rischiato di subire il gol della sconfitta da una squadra calabrese che non ha rubato nulla.

6′ di recupero concessi dall’arbitro.

45′ Salvataggio sulla linea di Filosa, che con Staropoli fuori dalla porte evita un gol fatto su conclusione di Romeo.

42′ assalto finale dei padroni di casa, vicini al gol con una bella azione avviata Locantro con un cross per Scinnea, che fa da sponda per Longo, pronto a calciare verso la porta, trovando la deviazione provvidenziale del portiere Patitucci.

40′ Occasione Nuova Igea Virtus: cross di Schinnea, ma l’accorrente De Gaetano non trova la deviazione vincente.

39′ sostituzione Castrovillari: esce Djawara per Serafino

38′ TRAVERSA NUOVA IGEA: Schinnea sugli sviluppi di un corner calcia verso la porta e centra la traversa

37′ sostituzione Nuova Igea: esce Franchina per Aveni.

35′ sostituzione Nuova Igea: esce Triolo per Nunez

32′ sostituzione Castrovillari: esce Abenante per Olivieri

24′ sostituzione Nuova Igea: esce Trovato per Abbate.

23′ sostituzione Castrovillari: esce Scogliamiglio per Festa.

22′ sostituzione Castrovillari: esce Giacalone per Andreassi.

15′ Doppia sostituzione Nuova Igea Virtus: escono Cannistrà e Isgrò per Locantro e Scinnea

13′ TRAVERSA DEL CASTROVILLARI: ancora pericolosi gli ospiti, con una conclusione dal limite di Varela, sulla respinta di Staropoli, Romeo fa la barba alla traversa giallorossa

12′ OCCASIONISSIMA PER IL CASTROVILLARI: con una veloce transizione Varela serve in mezzo per Teyou, che tutto solo davanti a Staropoli calcia sul fondo.

7′ altra incursione di Isgrò, ma sul cross in area il centrale Alfano salva su una palla vagante a ridosso della linea di porta

3′ Nuova Igea in attacco, prima con Isgrò, che semina il panico nella difesa calabrese, ma trova il portiere sul tiro diretto in porta. Sulla respinta è Longo a calciare trovando un difensore sulla traiettoria del pallone.

Finale primo tempo al D’Alcontres. Risultato a reti bianche tra Nuova Igea Virtus e Castrovillari

42′ OCCASIONE CASTROVILLARI: punizione di Romeo, che trova Staropoli pronto ad deviare in angolo una palla che sarebbe finito sotto il sette.

37′ OCCASIONE NUOVA IGEA: palla in mezzo di Biondo, svirgola Longo, ma serve involontariamente Cannistrà, che sotto porta calcia a lato.

36′ Per la Nuova Igea ci prova dalla distanza Longo che costringe il portiere ospite a respingere in angolo

29′ la Nuova Igea Virtus aumenta il ritmo e si fa ancora pericolosa con un passaggio in profondità di Trovato per Longo, che calcia al volo senza centrare lo specchio della porta.

a metà del primo tempo la partita è molto equilibrata, con i padroni di casa che mantengono il controllo del gioco, ma con gli ospiti che giocano a viso aperto, alla ricerca anche del colpo vincente

20′ si fa vedere la Nuova Igea con un cross di De Gaetano su cui si interviene di Triolo, sotto porta, senza trovare la deviazione vincente.

13′ ancora pericoloso il Castrovillari. Scogliamiglio si libera sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Varela, che calcia nell’area piccola in bocca a Staropoli, neutralizzando il pericolo.

9′ pericoloso il Castrovillari con la conclusione insidiosa di Romeo, deviata in angolo da Staropoli.