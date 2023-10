Barcellona, è stato un successo il primo mercatino del riuso nei giardini Oasi: la soddisfazione dell’ass. Salvatore Coppolino

I barcellonesi hanno confermato la voglia di tornare ad incontrarsi in piazza, troppo spesso abbandonata, con tante attività commerciali che stanno piano pian abbassando le saracinesche.

Le presenze costanti di visitatori durante tutta la giornata di ieri, alla prima edizione del Mercatino del Riuso nei giardini Oasi di piazza San Sebastiano, sono il miglior riscontro ad un desiderio di tornare a vivere la città. I 18 espositori, presenti nelle aree dell’Oasi, hanno avuto l’opportunità di esporre i propri prodotti e i tanti oggetti rimasti per anni nelle cantine ed adesso disponibili per gli amanti del collezionismo, dell’antichità e del vintage.

“La partecipazione della gente – afferma soddisfatto l’assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino – è la migliore risposta che potevamo attenderci per questa iniziativa. Dopo un primo esperimento in piazza Convento, poco fortunato per la ridotta partecipazione degli espositori, la location dei Giardini Oasi si è dimostrata quella più idonea per questo progetto, anche per rilanciare la zona centrale della città, troppo spesso sacrificata nelle iniziative culturali e sociali degli ultimi anni. Gli espositori ed i visitatori ci hanno chiesto di poter rendere questo appuntamento bimensile, considerato l’interesse suscitato. Valuteremo concretamente questa ipotesi ed in tal caso il mercatino del riuso potrebbe tornare già domenica 12 novembre, con la presenza anche di stand dedicati all’antiquariato. Ricordo che possono esporre la loro merce usata non solo coloro che operano nel settore da anni, ma anche privati cittadini, che dietro una semplice richiesta al Suap, possono rivendere tutti gli oggetti di casa che non usano più“.