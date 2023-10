La Nuova Igea Virtus cerca la terza vittoria consecutiva contro il Ragusa: i risultati degli anticipi e il programma dalla D alla Prima categoria

La prima uscita stagionale della Nuova Igea Virtus, guidata in panchina dal tecnico Ciccio Di Gaetano, vedrà i giallorossi impegnati oggi pomeriggio contro il Ragusa, in un match dal sapore antico, tra due della realtà siciliane più blasonate.

Sarà una gara da affrontare con la necessaria attenzione per Biondo e compagni, che si confronteranno con una delle squadre che in trasferta ha conquistato più punti rispetto a quelli ottenuti in casa. La Nuova Igea Virtus dal canto suo cercherà di dare continuità alle due vittorie consecutive contro Portici e Sant’Agata, stimolata anche dall’arrivo del nuovo tecnico, che, come confermato dalla prime dichiarazioni, sta iniziando pian piano ad introdurre una nuova metodologia di allenamento, senza però stravolgere, almeno inizialmente, gli equilibri della squadra.

Serie D

Canicattì Vibonese Calcio Città Di Acireale 1946 Gioiese 1918 F.C. Lamezia Terme Licata Calcio LFA Reggio Calabria Città Di S. Agata Locri 1909 Castrovillari Calcio Nuova Igea Virtus Ragusa Calcio Real Casalnuovo Akragas San Luca Portici Sancataldese Calcio F.C. Trapani 1905 Riposa: Siracusa Calcio 1924

Classifica

Siracusa Calcio 1924 22 8 7 1 0 26 8 18 F.C. Trapani 1905 21 7 7 0 0 23 1 22 Vibonese Calcio 18 7 6 0 1 17 3 14 Licata Calcio 15 8 4 3 1 11 6 5 Canicattì 14 8 4 2 2 10 6 4 Nuova Igea Virtus 13 8 4 1 3 11 6 5 Città Di S. Agata 12 8 4 0 4 9 9 0 Akragas 12 7 4 0 3 7 8 -1 LFA Reggio Calabria 11 6 3 2 1 7 3 4 Sancataldese Calcio 11 8 3 2 3 7 13 -6 Ragusa Calcio 10 8 3 1 4 10 11 -1 Città Di Acireale 1946 10 7 3 1 3 7 8 -1 F.C. Lamezia Terme 9 6 3 0 3 12 13 -1 Real Casalnuovo 9 8 3 0 5 12 18 -6 Portici 6 8 2 0 6 6 13 -7 San Luca (-1) 4 7 1 2 4 6 15 -9 Locri 1909 4 8 1 1 6 4 15 -11 Gioiese 1918 3 8 1 0 7 4 14 -10 Castrovillari Calcio 0 7 0 0 7 4 23 -19