Basket, il Barcellona a caccia dell’impresa sul campo della Viola Reggio Calabria: i risultati degli anticipi

Il Barcellona Basket, dopo la vittoria nel derby contro gli Svincolati Milazzo, viaggia alla volta di Reggio Calabria, dove alle 18 scenderà sul parquet del Pentimele per affrontare la Viola Reggio Calabria.

Sarà un match difficile per i giallorossi di coach Biondo, che avranno dalla loro parte la serenità di chi no ha davvero nulla da perdere in una gara che vede il favore del pronostico tutto dalla parte reggina. Drigo e compagni sulle ali dell’entusiasmo, alimentato soprattutto per aver ritrovato l’affetto dei tifosi giallorossi, proveranno l’impresa consapevoli del valore di un avversario che insieme ad Orlandina, Ragusa e Piazza Armerina, lotterà per il primo posto nella conference meridionale.

Alla vigilia abbiamo raccolto le dichiarazione dell’assistent coach Giuseppe Costantino. Ve le proponiamo:

Negli anticipi del sabato, gli Svicolati Milazzo hanno superato nettamente a domicilio una Fortitudo Messina ancora in palese difficoltà nella nuova categoria, mentre il Castanea ha sfruttato il fattore campo al cospetto di una squadra insidiosa come il Sala Consilina, che dopo il successo inaugurale con Barcellona, ha subito tre sconfitte consecutive. Ecco il programma della giornata:

Fortitudo Messina Svincolati Milazzo 58 87 Virtus Kleb Ragusa Ssd Orlandina Basket Castanea Basket 2010 Pallacanestro Sala Consilina 73 65 Bim Bum Basket Rende Cus Dil. Catania Basket 2003 Basket School Messina Siaz Basket Piazza Armerina Pallacanestro Viola Next Casa Barcellona