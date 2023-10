La politica di Barcellona ad una svolta, nasce il primo gruppo ufficiale della Lega a Palazzo Longano: aderiscono il sindaco e due assessori

La costituzione per la prima volta di un gruppo che fa ufficialmente riferimento anche nel nome alla Lega di Salvini rappresenta una svolta per la politica a Barcellona Pozzo di Gotto. Se è vero che il partito leghista ha avuto un’importante rappresentanza in città, soprattutto dopo il passaggio del deputato regionale Antonio Catalfamo, che di fatto contribuì alla costituzione del primo gruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, nei fatti i candidati eletti al consiglio comunale di Barcellona avevano utilizzato sempre un’altra denominazione, quella del movimento “Prima il territorio”.

Da ieri la Lega è ufficialmente rappresentata anche nel civico consesso barcellonese, dopo l’adesione dei consiglieri Pippo Scarpaci dal gruppo Noicisiamo e Tindaro Grasso eletto della lista Calabrò Sindaco. A dare maggiore rilevanza a questo passaggio è arrivata anche la conferma dell’adesione (già ventilata da mesi) dello stesso sindaco Pinuccio Calabrò e degli assessori Salvatore Coppolino e Roberto Molino. Il primo cittadino, dopo la rottura definitiva con Forza Italia all’inizio del 2023, ha avviato un confronto con la deputazione messinese della Lega, soprattutto con il senatore Nino Germanà e con il deputato regionale Giuseppe Laccoto, che ha portato ad una condivisione delle loro posizioni ed alla scelta ufficializzata ieri mattina.

A sancire questo momento importante per la vita politica barcellonese c’erano non solo il senatore Germanà ed il deputato regionale Laccoto, ma anche il vice presidente della Regione Luca Sammartino. con una conferenza stampa che abbiamo trasmesso sulla pagina Facebook di 24live.

Da Roma è arrivato anche il commento entusiasta del vice premier Matteo Salvini attraverso una dichiarazione all’Ansa: “Questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina il sindaco Pinuccio Calabrò, gli assessori comunali Salvatore Coppolino e Roberto Molino e i consiglieri comunali Tindaro Grasso e Pippo Scarpaci hanno aderito alla Lega costituendo un nuovo gruppo consiliare: benvenuti e buon lavoro! La Lega cresce in tutto il Paese, bene così”.