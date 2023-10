“Il volo della civetta”: presentato a Barcellona P.G. il nuovo noir dello scrittore Antonino Genovese

Il primo evento pubblico del Liceo Classico

Ieri sera, l’Aula Magna del Liceo Classico “L. Valli” ha ospitato la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore Antonino Genovese.

Dalle tinte noir, il romanzo – scritto per i lettori – si è rivelato essere un’occasione di riflessione su arte, storia, cultura del nostro tempo e territorio. Contemporanea ma allo stesso tempo storica, la nuova opera di Genovese è in grado di catturare ogni tipo di pubblico e di far immaginare un sequel. Il Maresciallo Mariangelo, questa volta, lascia il passo all’Islamico in un intreccio di vicende e personaggi che si presterebbero benissimo come trama di una fiction.

L’incontro di ieri è stato curato dalla prof.ssa Anna Russo che ha presentato il primo evento annuale aperto al pubblico. A portare i saluti dell’Istituto scolastico è stato il prof. Gianfranco Gravina. L’intervento è stato impreziosito dalla musica delle liceali Ginevra Chillari, Marisol Longo, Anna Milone, Irene Perdichizzi, mentre le letture sono state curate dall’attrice Valentina Martino.

Ha recensito il nuovo romanzo di Genovese la prof.ssa Maria Concetta Sclafani che, insieme alla giornalista Cristina Saja, ha conversato con l’autore presente in sala, il quale ha risposto alle innumerevoli domande dei ragazzi.