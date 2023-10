La Nuova Igea Virtus al lavoro per preparare il match con il Ragusa: ufficiale l’arrivo del preparatore atletico Omar Baeli

E’ iniziato il nuovo corso della Nuova Igea Virtus, guidata in panchina dal tecnico palermitano Ciccio Di Gaetano.

La squadra, dopo aver gestito al meglio le inevitabili tensioni sulla scelta del successore del tecnico Pasquale Ferrara, sta lavorando con la necessaria serenità per preparare la gara interna di domenica prossima contro il Ragusa. La società ha pensato di proporre una promozione per i tifosi, con un biglietto per la gradinata a 10 euro valido per le gare interne contro Ragusa e Castrovillari ed poi all’ingresso a 3 euro in Gradinata per i minorenni.

Il nuovo tecnico, come annunciato nella conferenza stampa di presentazione, sarà coadiuvato da uno staff composta non solo dai confermati Vincenzo Pirelli come l’allenatore dei portieri e Marco Ravidà come match analyst, ma anche dal preparatore atletico Omar Baeli, il cui arrivo è stato ufficializzato con un comunicato dell’ufficio stampa.

Baeli, professore di educazione fisica e chinesiologo, prima dell’arrivo a Barcellona Pozzo di Gotto ha svolto per due anni il ruolo di preparatore atletico all’Acr Messina, dopo il passaggio dalla formazione Primavera insieme a mister Ezio Raciti. Allenatore di base Uefa B e consigliere nel direttivo provinciale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), Omar Baeli ha ricoperto in precedenza anche il compito di preparatore atletico nella Virtus Milazzo e nel San Biagio di Terme Vigliatore.