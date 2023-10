Erasmus + al Liceo “E. Medi”, successo per il duplice evento

Promuovere i valori di Erasmus+ e dell’Unione europea ed anche disseminare i risultati dei progetti realizzati all’interno ed all’esterno dell’organizzazione scolastica.

Questi gli obiettivi dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Medi di Barcellona che ha celebrato gli Erasmusdays 2023 con un duplice evento. Al mattino con gli studenti dei vari plessi della scuola (Valli, Palacultura, S. Antonino) con concerti e testimonianze degli allievi che hanno partecipato alle mobilità; nel pomeriggio con un seminario rivolto ai docenti per la disseminazione del progetto Erasmus KA1 “Accreditamento” e per lo scambio di buone pratiche con altri docenti del territorio.

Comune denominatore della doppia manifestazione è stata la musica, a cura dell’orchestra “Erasmus” del Medi, composta da studenti musicisti provenienti dai diversi indirizzi: Anita Munafò (pianoforte) 4C Liceo Scientifico; Marisol Longo (violino) 4B Liceo Classico; Ginevra Chillari e Anna Milone (pianoforte) 3A Liceo Classico; Miriam Zangla (pianoforte) 2E Liceo Linguistico; Irene Perdichizzi (violoncello) 2A Liceo Classico; Vito La Spada (fisarmonica) 1C Scientifico; Medea Torre (chitarra) 3A Liceo Classico; Marco Casella (pianoforte) 4F Scientifico; Francesco Munafò (pianoforte) 5D Scientifico; Beatrice Merlino (flauto traverso) 1C Scientifico; Matteo Gravina, Vincenzo Barbalace, Enrico Gentile (chitarra) 1C Liceo Scientifico; Simone Paratore (chitarra) 2C Scientifico; Anna Cuffaro e Alessia Cuffaro (flauto) 1A Classico; Gabriele De Pasquale (chitarra) 3D Scientifico.

Le celebrazioni si sono svolte simultaneamente in tutti i plessi grazie alla collaborazione dei docenti del Team Erasmus. In particolare, nella sede del Liceo Linguistico a S. Antonino, sono stati coinvolti nelle attività gli alunni delle classi terze dell’IC “D’Alcontres”. Oltre i “musicisti”, sono stati protagonisti gli studenti che hanno mobilitato durante il progetto KA220 “Forest Fire Prevention”, disseminato al mattino, ed i due progetti Erasmus KA21 relativi all’Accreditamento, conclusi il 31 agosto 2023.

Attraverso la loro testimonianza, tramite presentazioni e video, è stato possibile disseminare all’interno dell’istituto i prodotti finali di tutti i progetti Erasmus del Medi.

Gli alunni che hanno raccontato la loro esperienza di mobilità sono stati i protagonisti della kermesse in orario curricolare. In Particolare al plesso Valli: Christian Famà (3A Classico) e Rossana Torre (5B Classico) per Antalya (Turchia); Maria Chiara Coppolino (5A Classico), Giorgia Bongiovanni (5A Classico), Carlotta Pantano (5A Classico) e Aurora Puliafito (5C Scientifico) per Almeria (Spagna); Giuseppe Levita (4A Classico) e Carmen Pirri (5A Classico) per Leuven (Belgio); Medea Torre della classe 3A Classico per Praga (Repubblica Ceca). Al plesso Palacultura: Irene Calabrese (4D Scientifico) per Antalya; Aliquò Fabiana e Ilenia Giorgianni (5DS) per il Belgio e Rita Scarpaci (4D S) per Repubblica Ceca. Per il plesso di S. Antonino: Aurora Maio (5E Linguistico) per mobilità a lungo termine a Vienna; Giulia Rizzo (3B Linguistico) per mobilità a lungo termine in Spagna (Burgos); Aurora Maio, Stefano Pio Lazzara (5E L), Agnese Pino e Giada Pino (4B Linguistico) per mobilità a breve termine in Gran Canaria.

“Intendiamo potenziare e diffondere sempre più il programma Erasmus, consapevoli del grande valore che hanno le lingue in ottica di interculturalità, di conoscenza del diverso e di potenziamento delle competenze sociali e civiche” – ha commentato la Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo.

La celebrazione degli Erasmusdays è continuata nel pomeriggio quando, dopo il concerto d’apertura degli studenti musicisti, in presenza dell’Assessore all’istruzione del Comune di Barcellona Viviana Dottore, sono stati i docenti a prendere la parola per raccontare la loro esperienza e condividerla con gli altri colleghi provenienti da altre scuole del territorio: ITTLSSA Copernico, ITET “E. Fermi, I.C. Balotta, di Barcellona P.G. ed ITC “Borghese Faranda” di Patti.

“Giunto alla sua seconda edizione, Il seminario “Raccontami di Erasmus” vuole essere un vero e proprio evento moltiplicatore per disseminare i risultati dei progetti KA1, aventi come destinatari sia docenti sia alunni, e consentire al tempo stesso uno scambio di buone pratiche sul territorio- precisa la coordinatrice Erasmus del Medi nonché ambasciatrice scuola prof.ssa Maria Anversa Grasso- All’interno dell’Accreditamento sono state realizzate 36 mobilità in totale di cui 8 per docenti in attività di job-shadowing in Belgio ,Spagna e Repubblica Ceca, 10 per docenti che hanno seguito corsi in Olanda, Ungheria, Francia ed Olanda, 16 mobilità a breve termine per alunni della durata di 10-12 giorni e 2 mobilità a lungo termine per alunni in Austria e Spagna. Gli alunni hanno mobilitato per lo sviluppo delle competenze sia linguistiche sia digitali ed i docenti per l’innovazione didattica e metodologie attive ed inclusive.”

Hanno disseminato i risultati per il Medi i seguenti docenti: il vicario prof. Claudio Rosanova (job-shadowing in Spagna), Annalisa Drago Ferrante, Cinzia Livoti e Maria Eva Russo (corso ad Amsterdam), Carmelo Maio e Cinzia Casdia (job-shadowing in Belgio), Francesca Presti e Daniela Recupero (corso a Budapest), Maria Bartolone e Alessandra Trapani (corso a Praga), Maria Anversa Grasso e Anna Russo (job-shadowing in Gran Canaria). Hanno scambiato le loro buone pratiche le seguenti docenti delle scuole del territorio: Maria Teresa Ofria (ITET Fermi di Barcellona) , Nunzia Parisi e Alma Coppolino ( ITT e LSSA Copernico di Barcellona P.G.).